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«Не исключено, что проблема в руководстве». Семшов - о «Динамо»

Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
24 мая 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказался о проблемах столичной команды в нынешнем сезоне.

– «Динамо» гнет свою линию с иностранными тренерами давно, но им надо понять, в какую сторону они развиваются. К сожалению, бело-голубые в последнее время выступают то хорошо, то плохо. Им нужна стабильность, тогда придет результат. Не исключено, что проблема в руководстве, в каких-то решениях Бувача. Нужно по всем направлениям покопаться и понять, почему нет результата, а не все сваливать на тренера. Согласен, что футболисты у «Динамо» хорошие, они не враги себе и хотят бороться за высокие места. Но нужно понять, почему так. Не думаю, что когда Йоканович приходил в клуб, команда была хуже, чем при Шварце. Не верю, что Славиша требовал от игроков что-то неимоверное, что они не могут выполнить», – приводит слова Семшова Metaratings.

После 28 туров Российской Премьер-лиги московское «Динамо» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. В следующем матче бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом».

источник: Metaratings.ru
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