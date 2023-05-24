«Зенит» готов продать Малкома за 40 миллионов евро 

Руководство «Зенита» установило ценник на нападающего команды Малкома. Об этом сообщает 90min.com.

Как утверждает источник, питерский клуб рассчитывает выручить с продажи 26-летнего футболиста не менее 40 миллионов евро. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

Напомним, что ранее бразильский игрок получил российское гражданство.

Добавим, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он отыграл 33 матча, отличился 26-ю забитыми мячами и девятью ассистами. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2026/2027.