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«Зенит» готов продать Малкома за 40 миллионов евро 

За меньшую сумму сине-бело-голубые не намерены расставаться с бразильским форвардом.
24 мая 2023 18:01
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Зенита» установило ценник на нападающего команды Малкома. Об этом сообщает 90min.com.

Как утверждает источник, питерский клуб рассчитывает выручить с продажи 26-летнего футболиста не менее 40 миллионов евро. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

Напомним, что ранее бразильский игрок получил российское гражданство.

Добавим, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он отыграл 33 матча, отличился 26-ю забитыми мячами и девятью ассистами. Его контракт с петербуржцами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

источник: 90min.com
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