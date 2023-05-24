В «Спартаке» заявили, что клуб обжалует решение КДК РФС по дисквалификации Соболева

Московский «Спартак» намеревается обжаловать решение КДК РФС по дисквалификации Александра Соболева. Об этом рассказал глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», - приводит слова Зеленова «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.