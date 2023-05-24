«Спартак» получил штраф в размере 90 тысяч рублей за действия болельщиков на матче с ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА получили денежные штрафы за скандирование болельщиков в очном матче 28-го тура чемпионата России. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Отметим, что встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Скандирование болельщиков — у «Спартака» было условное наказание по секторам стадиона. «Спартак» оштрафован на 90 тысяч рублей. Действует запрет на проход фанатов на сектор D120 на матч следующего сезона. Плюс штраф 20 тысяч рублей за задержку выхода футболистов из раздевалки. За это же нарушение ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей. И за скандирование болельщиками на 50 тысяч рублей», — приводит слова руководителя КДК Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 53 очка. ЦСКА располагается на второй позиции, набрав 54 очка после 28 сыгранных матчей.