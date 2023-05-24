Гендиректор «Балтики» высказался о возможном продлении контракта с Игнашевичем

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что пока рано говорить о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Ранее появилась информация, что стороны близки к подписанию соглашения.

«Сообщим, как появится официальная информация. На данный момент не готов комментировать. Что-то препятствует этому? Нет. Просто сейчас не хотел бы об этом говорить», — цитирует Волженкина Sport24.

«Балтика» под рукoводством Игнашевича досрочно офoрмила путевку в РПЛ вместе с «Рубином». Команда сыграет в высшем дивизиoне российского чемпионата впeрвые за 25 лет.