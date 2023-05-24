В КДК РФС сообщили, почему нападающий «Спартака» Соболев получил дисквалификацию на четыре матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался насчет принятого решения контрольно-дисциплинарного комитета дисквалифицировать форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за непристойный жест в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

Отметим, что 26-летний футболист красно-белых во время игры продемонстрировал непристойный жест в сторону бразильского защитника соперника Виллиана Роши.

«Комитет считает, что поступок игрока носит циничный характер. Показ такого жеста в присутствии 25 тысяч и камер… Это видела вся страна. Циничный жест в отношении соперника. С учетом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча РПЛ», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат» .

Добавим, что Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение аннулировать красную карточку Виллана Роши, полученную в московском дерби, поэтому 28-летний игрок сможет помочь ЦСКА в матче против «Краснодара», который пройдет 27 мая.

Напомним, что Соболев присоединился к «Спартаку» в 2020 году. В нынешнем сезоне за московскую команду он сыграл 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.