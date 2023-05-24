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В КДК ответили, чем скандальный жест Клотета отличается от Соболева

Клотета дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитра в 23-м тура РПЛ.
24 мая 2023 18:46
автор: Александр Кожевников

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил различие между жестом главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Жест Клотета не носил циничного характера. К тому же у него нет систематичности дисциплинарных нарушений. Помимо двух матчей, он получил штраф в размере 250 тысяч рублей», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

Что касается Клотета, то он получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

источник: Чемпионат.com
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