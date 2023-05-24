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«Рошу тоже надо было наказать». Колосков - об отмене красной карточки игрока ЦСКА

Бразилец реабилитирован после заседания контрольно-дисциплинарного комитета.
24 мая 2023 18:56
автор: Александр Поволоцкий

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает несправедливым решение КДК РФС относительно защитника ЦСКА Виллианы Роши.

Напомним, что футболист был удален в матче РПЛ со «Спартаком» (1:2) после того, как повторил жест нападающего красно-белых Александра Соболева. Сегодня КДК отменил красную карточку и дисквалификацию бразильца.

«Помимо того, что он показал это судье, он это показал и зрителям. И это объяснение, что судья его не понял, меня не устраивает — оно похоже на детский лепет. Мне думается, что Рошу тоже надо было наказать, ему ничего никому не надо было показывать», - цитирует Колоскова ТАСС.

Добавим, что Соболев отстранен от четырех предстоящих матчей чемпионата России.

источник: ТАСС
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