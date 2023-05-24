Тихонов высказался о решении КДК наказать Соболева четырехматчевой дисквалификацией 

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением по поводу того, что нападающий московской команды Александр Соболев получил дисквалификацию на четыре матча.

Отметим, что 26-летний игрок был наказан КДК РФС за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. Оба футболиста были удалены по ходу встречи.

«Закон есть закон. То, что прописано, то и нужно было ожидать. Дали четыре игры. Посмотрим, что будет дальше. Как я оцениваю поведение Соболева? Как я могу оценивать, если есть закон, если все это прописано?» — приводит слова Тихонова корреспонденту «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. С тех пор за красно-белых он провел 105 матчей, забил 48 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.