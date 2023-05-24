В КДК РФС заявили, что Карасев допустил две ошибки на матче «Спартак» – ЦСКА 

КДК РФС оценил работу главного арбитра Сергея Карасева на матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Сообщается, что судья совершил ошибку, когда принял решение отменить забитый мяч полузащитника красно-белых Михаила Игнатова. У хавбека не было офсайда во время забивания гола. Также ошибочным решением арбитра считается удаление защитника красно-синих Виллиана Роши на 65-й минуте встречи.

Напомним, что очная встреча московским команд завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьей позиции, набрав 53 очка после 28 проведенных игр. ЦСКА находится на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.