«Торпедо» расторгло контракт с Довбней

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня покинет клуб по завершению текущего сезона.

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт с 36-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Довбня уже выступал за «Торпедо» с 2011 по 2013 годы. Голкипер вернулся в команду в январе 2021-года и Вместе с командой поднялся из ФНЛ в РПЛ.

В текущем сезоне Александр провел пять матчей в стартовом составе и один раз вышел на замену. В этих встречах он пропустил восемь голов.

Добавим, что «Торпедо» досрочно вылетело в Первую лигу.