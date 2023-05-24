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Валерий Гладилин: четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева

Форвард получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес Виллиана Роши.
24 мая 2023 19:37
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева на четыре матча.

«Роша повторил жест Соболева неумышленно. Видимо, на КДК его представители доказали, что он сигнализировал судье. Я считаю, что решение КДК по Роше — правильное.

Четыре матча дисквалификации — мягкое наказание для Соболева. Не надо ему больше делать такие трюки. Мне кажется, что Александр сам понял, что наделал. «Спартак» его ещё накажет. Соболев ударил по престижу клуба и руководства», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

источник: Чемпионат.com
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