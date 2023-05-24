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Стали известны сроки освобождения Николая Ларина из-под стражи

Функционера освободят до полуночи.
24 мая 2023 19:39
автор: Александр Кожевников

Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин будет освобождён из-под стражи уже сегодня, сообщает «Спорт-Экспресс». Как сообщает источник, Ларин будет освобожден до полуночи.

Напомним, бывший руководитель был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

Также Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность.

источник: «Спорт-Экспресс»
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