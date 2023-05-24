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Альба может перейти в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом 

Сегодня, 24 мая стало известно, что 34-летний футболист покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.
24 мая 2023 19:58
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба привлек внимание топ-клуба АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.

Отметим, что в среду, 24 мая сине-гранатовые объявили об уходе испанского игрока в конце сезона-2022/2023.

По информации источника, в услугах защитника каталонцев заинтересован «Манчестер Юнайтед», который может подписать его на правах свободного агента в следующее летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста претендуют еще три команды.

Напомним, что Альба перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году. С тех пор за каталонский клуб он сыграл 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Он является шестикратным чемпионом Испании и обладателем титула Лиги чемпионов.

источник: Sport.es
Альба может перейти в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом 
Сегодня, 24 мая стало известно, что 34-летний футболист покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.
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