Альба может перейти в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом 

Фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба привлек внимание топ-клуба АПЛ. Об этом сообщает Sport.es.

Отметим, что в среду, 24 мая сине-гранатовые объявили об уходе испанского игрока в конце сезона-2022/2023.

По информации источника, в услугах защитника каталонцев заинтересован «Манчестер Юнайтед», который может подписать его на правах свободного агента в следующее летнее трансферное окно. Сообщается, что на футболиста претендуют еще три команды.

Напомним, что Альба перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году. С тех пор за каталонский клуб он сыграл 458 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. Он является шестикратным чемпионом Испании и обладателем титула Лиги чемпионов.