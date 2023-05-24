«Спартак» планирует купить полузащитника «Ростова» Глебова 

Руководство «Спартака» рассчитывает приобрести полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, кандидатуру 23-летнего футболиста на трансфер выдвинул спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт. Затем покупку хавбека желто-синих поддержал член совета директоров клуба Олег Малышев.

Сообщается, что москвичи намерены подписать игрока, заплатив команде Валерия Карпина 6-7 миллионов евро, однако ростовчане не готовы расстаться с футболистом менее, чем за десять миллионов евро.

Напомним, что Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне за команду РПЛ он сыграл 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.