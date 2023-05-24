Президент Ла Лиги Тебас публично извинился перед Винисиусом

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас извинился перед нападающим «Реала» Винисиусом.

«В первую очередь я должен принести извинения. Меня неправильно поняли в Бразилии. Я не хотел нападать на Винисиуса, но если большинство людей поняли это таким образом, то я должен извиниться. Я плохо выразился и сказал это не в подходящий момент. У меня не было злых намерений, я хотел просто прояснить ситуацию после видео от Винисиуса, в котором он обвинил Ла Лигу в поддержке расизма.

Жаль, что он стал дертвой расистов. Мы осуждаем каждое такое действие. Мы предприняли специальные меры на играх с участием Винисиуса. Мы просим клубы обеспечить полную безопасность. Нужно оберегать Винисиуса персонально. Если же они неверно поняли мои намерения, то я должен извиниться», - приводит слова Тебаса ESPN.

Тебас попал под огонь критики после сообщения, которое он отправил Винисиусу в соцсетях.