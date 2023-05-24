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В ЦСКА оценили решение отменить красную карточку Роше

Футболиста удалили в матче со «Спартаком».
24 мая 2023 20:55
автор: Александр Кожевников

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о решении КДК РФС отменить дисквалификацию Виллиана Роши.

Напомним, что футболист был удален в матче РПЛ со «Спартаком» (1:2) после того, как повторил жест нападающего красно-белых Александра Соболева. Сегодня КДК отменил красную карточку и дисквалификацию бразильца.

«Мы удовлетворены решением КДК РФС и считаем, что справедливость в определенной мере восторжествовала. Никто в футбольной общественности не понял удаления Роши, поэтому другого результата мы и не допускали.

Также мы не сомневались в торжестве здравого смысла в отношении Саши Зделара. Очевидно, что наш полузащитник никого не оскорблял, а упомянутое им слово не может являться мотивом для дисквалификации. Иначе после каждой игры можно было бы дисквалифицировать абсолютно всех участников матча», - приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Отметим, что Соболев отстранен от четырех предстоящих матчей чемпионата России.

источник: Чемпионат.com
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