Хаджи сравнил выходку Соболева с поступком Евсеева после матча против сборной Уэльса 

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением по поводу того, что КДК РФС наказал нападающего клуба Александра Соболева четырехматчевой дисквалификацией за непристойный жест в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре — перебор», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Напомним, что в 2003 году сборной России удалось выйти на Евро-2004 благодаря единственному голу Вадима Евсеева в матче против Уэльса (1:0). По завершении матча защитник российской национальной команды применил мат в адрес соперника, прокричав фразу в телевизионном эфире.

Добавим, что Соболев является игроком «Спартака» с 2020 года. В нынешнем сезоне в составе красно-белых он принял участие в 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.