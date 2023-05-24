Юношеская сборная России одержала победу над Казахстаном на турнире развития УЕФА в Волгограде

Юношеская сборная России до 16 лет оказалась сильнее национальной команды Казахстана в первом матче Турнира развития УЕФА. Соревнования проходят в Волгограде.
Отметим, что встреча завершилась с разгромным счетом – 5:0 в пользу россиян.
За молодежную сборную страны голы забили Максим Воронов, Никита Хват, Егор Комельков, Леонид Кононов и Константин Тронь.
Добавим, что следующим соперником по турниру для национальной команды России станет сборная Беларуси. Игра состоится 26 мая.
Волгоградский турнир развития УЕФА продлится с 24 по 29 мая. На соревнованиях выступают юношеские национальные команды до 16 лет.
источник: «Советский спорт»