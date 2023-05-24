«Ростов» сделал заявление по будущему Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о ситуации с будущим капитана команды Данила Глебова.

«Наша задача сохранить состав и, напротив, не расстаться с кем-либо из лидеров, а укрепиться перед новым сезоном. Что касается будущего нашего капитана Данила Глебова, то предложений не поступало», - приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Глебова заинтересованы в «Спартаке». Как сообщал инсайдер Иван Карпов, «Спартак» готов предложить за игрока 6-7 млн евро, ростовчане якобы настаивают на сумме в 10 млн евро.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 27 матчах в составе «Ростова», став автором четырех голов и четырех результативных передач.