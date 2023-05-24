«Фиорентина» и «Интер» огласили стартовые составы на финал Кубка Италии

Тренерские штабы «Фиорентины» и «Интера» определились со стартовыми составами команд на финальный матч Кубка Италии.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 24 мая, на арене «Олимпико» в Риме. Начало матча – 22:00 по московскому времени.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Куарта, Миленкович, Додо, Бонавентура, Амрабат, Кастровилли, Иконе, Кабрал, Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Дармиан, Ачерби, Димарко, Думфрис, Бастони, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Интер», который может выиграть Кубок Италии второй сезон кряду.