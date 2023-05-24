Баринов высказался о продлении контракта с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что счастлив продлить соглашение с московской командой.

Отметим, что в среду, 24 мая футболист подписал новый контракт со столичным клубом до лета 2026 года.

«Я очень рад этому событию. В моей карьере это уже не первое переподписание с «Локомотивом». Благодарен клубу, руководству за доверие. Постараюсь все свои навыки демонстрировать на футбольном поле. Как говорится, я снова дома, и с «Локомотивом» еще на три года», — приводит слова Баринова клубная пресс-служба «железнодорожников».

Добавим, что Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Всего за красно-зеленых он отыграл 182 матча, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.