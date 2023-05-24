Созин: вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК и Карасёв — другой

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о решениях Экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 28-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.

«Я за эти три дня не встретил ни одного человека, который признал бы, что пенальти на Мозесе был назначен верно. Видимо, все они сидят в ЭСК. Ни эксперты, ни блогеры с журналисты, никто не сказал, что это пенальти. Вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК – другой.

Мне понравились слова, что пенальти – это убийство. Это когда не поставить его нельзя. А не когда игрок падает от лёгкого контакта, словно его подстрелили. Раз пенальти увидел только Карасёв и члены ЭСК, то им надо выйти и сказать: никто, кроме нас, в футболе не разбирается», - приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, по итогам заседания ЭСК РФС признал правильным решение арбитра Сергея Карасёва назначить пенальти в ворота ЦСКА после фола на Мозесе.