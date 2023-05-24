Андрей Соломатин: я бы еще у Соболева Fan ID отобрал

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева на четыре матча.

«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион. Если бы это было первый раз, а так получается — у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков — нет. Пусть тоже ведут себя культурно», - приводит слова Соломатина Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.