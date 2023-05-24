ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Соломатин: я бы еще у Соболева Fan ID отобрал

Форварда дисквалифицировали на четыре матча.
24 мая 2023 21:45
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева на четыре матча.

«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион. Если бы это было первый раз, а так получается — у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков — нет. Пусть тоже ведут себя культурно», - приводит слова Соломатина Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

источник: Metaratings.ru
«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Эльче» в матче 36-го тура Ла Лиги
Финалист Лиги Европы находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
24.05.2023 22:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Вильярреал» обыграл «Кадис» в домашнем матче Ла Лиги
«Желтая субмарина» отправила в ворота гостей два безответных мяча.
24.05.2023 22:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Боков уверен, что ЦСКА остается фаворитом в борьбе за серебро РПЛ 
В матче 28-го тура чемпионата России армейцы потерпели поражение от «Спартака».
24.05.2023 22:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андрей Соломатин: я бы еще у Соболева Fan ID отобрал
Форварда дисквалифицировали на четыре матча.
24.05.2023 21:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Созин: вся страна смотрит один матч ЦСКА со «Спартаком», а ЭСК и Карасёв — другой
Эксперт высказался о решениях ЭСК.
24.05.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Баринов высказался о продлении контракта с «Локомотивом»
26-летний хавбек выступает за основную команду красно-зеленых с 2016 года. 
24.05.2023 21:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» сделал заявление по будущему Глебова
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака».
24.05.2023 21:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Фиорентина» и «Интер» огласили стартовые составы на финал Кубка Италии
Команды встретятся на стадионе «Олимпико» в Риме, сегодня, 24 мая. 
24.05.2023 21:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юношеская сборная России одержала победу над Казахстаном на турнире развития УЕФА в Волгограде
Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской национальной команды. 
24.05.2023 21:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика