Боков уверен, что ЦСКА остается фаворитом в борьбе за серебро РПЛ 

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков рассказал, что по-прежнему считает московский клуб фаворитом в борьбе за вторую строчку РПЛ.

«Фаворитом является ЦСКА. Остается по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели, каким образом они проиграли. Все равно армейцы больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут стабильнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех заслуживает быть вторыми по итогам чемпионата», — приводит слова Бокова «Евро-футбол.Ру».

Добавим, что за два тура до конца чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте, имея в своем активе 54 очка. В оставшихся играх подопечным Владимира Федотова предстоит сыграть против «Краснодара» (27 мая) и «Ростова» (3 июня).