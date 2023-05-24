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Боков уверен, что ЦСКА остается фаворитом в борьбе за серебро РПЛ 

В матче 28-го тура чемпионата России армейцы потерпели поражение от «Спартака».
24 мая 2023 22:07
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков рассказал, что по-прежнему считает московский клуб фаворитом в борьбе за вторую строчку РПЛ.

«Фаворитом является ЦСКА. Остается по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели, каким образом они проиграли. Все равно армейцы больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут стабильнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех заслуживает быть вторыми по итогам чемпионата», — приводит слова Бокова «Евро-футбол.Ру».

Добавим, что за два тура до конца чемпионата России ЦСКА располагается на втором месте, имея в своем активе 54 очка. В оставшихся играх подопечным Владимира Федотова предстоит сыграть против «Краснодара» (27 мая) и «Ростова» (3 июня).

источник: «Евро-футбол.ру»
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