«Вильярреал» обыграл «Кадис» в домашнем матче Ла Лиги

Футболисты «Вильярреала» дома нанесли поражение «Кадису» в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

За команду Кика Сетьена дубль оформил нападающий Николас Джексон (20-я, 45+2-я минуты).

Таким образом, «Вильярреал» набирает 63 очка и по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Кадис» находится на 16-й позиции, имея в своем активе 38 очков.

В следующем туре, 28 мая, «Вильярреал» сыграет на выезде с «Райо Вальекано», «Кадис» в тот же день примет на своем поле «Сельту».

Ла Лига

36-й тур

«Вильярреал» – «Кадис» – 2:0 (2:0)

Голы: Джексон, 20, 45+2.