«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Эльче» в матче 36-го тура Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал на своем поле «Севилью».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей автором единственного забитого мяча команды стал полузащитник Эрик Ламела, который отличился на десятой минуте матча. За хозяев поля гол забил форвард Тете на 25-й минуте.

На 18-й минуте «нервионцы» остались в меньшинстве после того, как с поля был удален хавбек Пап Гейе.

Таким образом, «Севилья» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков после 36 матчей. «Эльче» занимает последнее, 20-е место с 21-м очком.

Ла Лига

36-й тур

«Эльче» – «Севилья» – 1:1 (1:1)

Голы: Тете, 25 – Ламела, 10.

Удаление: – Гейе, 18