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«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано» и поднялся на второе место в Ла Лиге

Встреча завершилась со счетом 2:1.
«Реал» одержал победу над «Райо Вальекано» и поднялся на второе место в Ла Лиге
24 мая 2023 22:31
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Реал» принимал «Райо Вальекано».

Встреча завершилась победой хоpяев поля со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте - отличился Карим Бензема, выведя хозяев вперед. На 84-й минуте гостям удалось сравнять счет усилиями Рауля де Томаса. Однако последнее слово в матче осталось за мадридским клубом - на 89-й минуте победу «Реалу» точным ударом принес Родриго.

«Реал» после 36 туров вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 74 очка. При этом у «Атлетико», идущего третьим, матч в запасе.

«Райо Вальекано» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги, имея в активе 46 очков.

Чемпионат Испании

36-й тур

«Реал» - «Райо Вальекано» - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 31; Родриго, 89 - де Томас, 84.

источник: «Советский спорт»
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