Ларин процитировал Ремарка после выхода из СИЗО

Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своем состоянии после выхода из СИЗО.

«Все, что со мной произошло... В одном произведении Ремарка есть такая фраза: «Если отбросить все мысли о справедливости, то можно воспринимать все как приключение». Я воспринимаю все, как приключение. Я рад, что стою на Новослободской улице.

Восторжествовала ли справедливость? Считаю, что да», - приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

Также Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность.