На месте украинского флага в трансляциях Ла Лиги появилась надпись, направленная против расизма

Руководство Ла Лиги поддержало нападающего «Реала» Винисиуса, который подвергся расистским оскорблениям в матче 35-го утра чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

Отметим, что по ходу встречи болельщики соперника в грубой форме унижали бразильца, называя того «обезьяной» и «дурнем». Из-за этого инцидента матч был приостановлен на восемь минут.

Теперь во время трансляций матчей Ла Лиги рядом с таблицей со счетом располагается антирасистский слоган: «В единстве против расизма».

Напомним, что ранее на этом месте находился флаг Украины.

Добавим, что Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он сыграл 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.