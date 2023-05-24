Полузащитник «Нефтехимика» Москвичев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ 

Хавбек «Нефтехимика» Владимир Москвичев, права на которого принадлежат «Динамо», может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, в услугах российского игрока заинтересованы две команды из высшего дивизиона чемпионата России. Сообщается, что полузащитник отказывается продлевать контракт с нынешним клубом, который истекает в конце сезона-2022/2023. Он рассчитывает продолжить карьеру на более высоком уровне.

Добавим, что Москвичев был арендован «Нефтехимиком» у «Динамо» летом 2021 года. В текущем сезоне за нижнекамцев он сыграл 29 матчей и отдал одну результативную передачу. Полузащитник рискует стать свободным агентом ближайшим летом, так как его контракт с московским клубом также истекает по завершении нынешнего сезона.