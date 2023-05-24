Канчельскис заявил, что Слуцкому следует вручить медаль за выход «Рубина» в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о заявлении экс-наставника «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу того, что ему полагается медаль за выступление в Первой лиге с казанцами.

«Медали дают, если ты отработал в клубе половину сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не сложилось, однако он же вклад внес. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить. В любом случае его можно поздравить с выходом «Рубина» в РПЛ», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что «Рубин» за два тура до конца гарантировал себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. В данный момент подопечные Рашида Рахимова лидируют в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 65 очков после 32 матчей.

Добавим, что казанский клуб объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды в ноябре 2022 года.