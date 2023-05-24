«Валенсия» организует благотворительный аукцион с целью борьбы с расизмом

Футболисты «Валенсии» намерены пожертвовать свои клубные майки, в которых будут принимать участие в матче 37-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», в благотворительный аукцион, направленный на борьбу с расизмом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что вся прибыль с благотворительной акции будет переведена в фонды борьбы с издевательствами и расизмом.

«Валенсия» снова проведет благотворительный аукцион, доходы от которого пойдут на продвижение интеграции, воспитание ценностей и борьбу с издевательствами и расизмом. Чтобы внести свой вклад в это дело, игроки пожертвуют футболки, которые они будут носить в матче с «Эспаньолом», — приводит заявление пресс-служба оранжевых.

Напомним, что фанаты «Валенсии» в матче 35-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:0) оскорбляли форварда «сливочных» Винисиуса, применяя расистские фразы. Болельщики называли бразильца «обезьяной» и «дурнем» из-за чего на поле произошла перепалка с участием игроком мадридской команды, а матч был приостановлен на восемь минут.