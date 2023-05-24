Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии

«Интер» стал обладателем Кубка Италии в сезоне-2022/2023.

Отметим, что в финале турнира миланский клуб одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе команды Симоне Индзаги дубль оформил Лаутаро Мартинес (29-я, 37-я минуты). За «фиалок» гол забил Николас Гонсалес (3).

Таким образом, «Интер» защитил Кубок Италии. В прошлом году «черно-синие» в финальном матче розыгрыша турнира оказались сильнее «Ювентуса» (4:2).

Напомним, что «Интеру» предстоит еще один финал в текущем сезоне. 10 июня команда поборется за титул Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле (Турция).

Кубок Италии

Финал

«Фиорентина» – «Интер» – 1:2 (1:2)

Голы: Гонсалес, 3 – Мартинес, 29, 37.