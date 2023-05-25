Японский клуб «Виссел Кобе» объявил об уходе Иньесты

Чемпион мира и Европы Андреас Иньеста покинет японский клуб «Виссел Кобе» в ближайшее время.

«Мы хотели бы сообщить вам, что Андрес Иньеста покинет команду после матча 19-го тура J1 против «Саппоро» в субботу, 1 июля.

Большое спасибо капитану за его огромный вклад в развитие клуба! Мы выражаем сердечную благодарность Андресу Иньесте», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, 39-летний Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Кроме того, футболист является девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

До переезда в Японию Иньеста всю свою карьеру посвятил «Барселоне».