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Пеп Гвардиола: играли с «Брайтоном» через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере

Обе команды сыграют в еврокубках.
25 мая 2023 08:54
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно результата матча 32-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Сити» ранее досрочно оформил титул чемпиона Англии, после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форрест».

«Мaтч, который мы играли спустя 48 чaсов после того, как выпили весь aлкоголь в Манчестере, получился хорошим, и мы покaзали, почему мы стали чемпионaми. Я не заметил ни одного пaдения в нашей интенсивнoсти и идее», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Отметим, что ничья позволила «Брайтону» выйти в Лигу Европы. Это лучший результат клуба в истории.

источник: BBC
Пеп Гвардиола: играли с «Брайтоном» через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере
Обе команды сыграют в еврокубках.
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