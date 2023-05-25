Пеп Гвардиола: играли с «Брайтоном» через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно результата матча 32-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:1. «Манчестер Сити» ранее досрочно оформил титул чемпиона Англии, после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форрест».

«Мaтч, который мы играли спустя 48 чaсов после того, как выпили весь aлкоголь в Манчестере, получился хорошим, и мы покaзали, почему мы стали чемпионaми. Я не заметил ни одного пaдения в нашей интенсивнoсти и идее», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Отметим, что ничья позволила «Брайтону» выйти в Лигу Европы. Это лучший результат клуба в истории.