Тошич назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич выразил уверенность, что московский клуб составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

По его словам, в нынешней кампании команда уже добилась хороших результатов, пробившись в финал Кубка России.

«У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ», – отметил Тошич в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, в финале Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 11 июня. Что касается чемпионата России, то подопечные Владимира Федотова идут на 2-й позиции, набрав 54 очка.