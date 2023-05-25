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Тошич назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

По его словам, у этой команды видны чемпионские амбиции.
25 мая 2023 09:12
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич выразил уверенность, что московский клуб составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

По его словам, в нынешней кампании команда уже добилась хороших результатов, пробившись в финал Кубка России.

«У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ», – отметил Тошич в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, в финале Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 11 июня. Что касается чемпионата России, то подопечные Владимира Федотова идут на 2-й позиции, набрав 54 очка.

источник: «РБ-Спорт»
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