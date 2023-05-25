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Моуринью возглавит «ПСЖ», если ему поступит официальное предложение от клуба

Контракт специалиста с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года.
25 мая 2023 10:01
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов возглавить «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe, португальский специалист ждет официального предложения от парижского клуба.

Ранее появилась информация, что руководство «ПСЖ» ищет замену Кристоферу Гальтье и рассматривает Моуринью как одного из вероятных кандидатов.

Добавим, что в прошлом сезоне 60-летний специалист выиграл с »Ромой» Лигу Конференций. В этом году итальянский клуб дошел до финала Лиги Европы, в котором сыграет с «Севильей».

Под руководством Галтье «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

источник: L'Equipe
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