Олег Яровинский станет новым главой селекционного отдела «Динамо»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский станет новым главой отдела селекции московского «Динамо».

По информации телеграм-канала Ивана Карпова, встреча руководства клуба со специалистом уже состоялась, и он дал свое предварительное согласие на работу.

Яровинский известен совместной работой с Леонидом Слуцким в «Москве», ЦСКА, «Витессе» и «Халле».

После 28 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Недавно клуб расстался со Славишей Йокановичем, занимавшем пост главного тренера.