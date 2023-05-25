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«Задача — победить «Зенит», однозначно». Мелкадзе - о предстоящем матче «Сочи»

Встреча пройдет 27 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
25 мая 2023 11:51
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство.

«Мотивация максимальная, потому что хочeтся как‑то порадовать всех, кто переживает и болеет за нас. Ещe не разбирали цeли на игру с «Зенитом», но, мне кажeтся, задача — победить, однозначно», — цитирует Мелкадзе «Матч ТВ».

Добавим, что «Сочи» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице с 37 очками. Игра первого круга завершилась со счетом 7:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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