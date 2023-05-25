Бородюк: перешли на «осень-весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. Зачем выдумывать?

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк раскритиковал попытки реформировать турниры в российском футболе.

«Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всём мире. Не надо ничего выдумывать — всё давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть, — выиграл или проиграл. Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры.

Зачем что-то выдумывать? 15 лет что-то выдумывают, перешли на «осень-весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. По два месяца не играем летом, когда прекрасные поля. Оставьте главные турниры такими, какими они всегда были», - приводит слова Александра Бородюка «Чемпионат».

Напомним, нынешний розыгрыш Кубка России прошел в два этапа - Путь РПЛ и Путь Регионов.

В последний год ходит много разговоров о возможном расширении РПЛ до 18 команд.