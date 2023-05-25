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«Причиндалы Саши произвели большой эффект». Нигматуллин - о дисквалификации Соболева

Форвард получил четырехматчевое отстранение.
25 мая 2023 12:21
автор: Александр Кожевников

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КДК РФС наложить четырехматчевую дисквалификацию на нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Я ожидал, что Роше отменят красную карточку. Ему пришлось на руках показывать то место, которое ему показали, — иначе поступить не мог. Судья неправильно его понял.

Оба показали вроде бы одинаковые вещи, но причиндалы Саши произвели на КДК больший эффект. Поэтому он и получил такую дисквалификацию. Состоялась показательная порка, но, наверное, всё логично. Футбол смотрят и дети, и женщины — такие жесты показывать нельзя.

Надеялся, что Саша получит меньшую дисквалификацию. С другой стороны, хорошо, что дали не шесть матчей», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что игрок красно-белых получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес футболиста красно-синих Виллиана Роши. Его бразильский оппонент был оправдан и избежал наказания, поэтому сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед Рошей. 28-летний армеец повторил жест соперника и также заработал красную карточку.

источник: Чемпионат.com
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