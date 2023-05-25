«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в итальянскую »Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «римляне» заинтересованы в данном трансфере, но сине-бело-голубые хотят за своего игрока 20 млн евро, что может отпугнуть итальянскую команду.

Вендел еще в прошлом году хотел уйти из «Зенита», но клуб уговорил 25-летнего футболиста остаться, подписав с ним новый контракт до 2027 года.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей и забил восемь голов.