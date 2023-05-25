РФС объявил время жеребьевки стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз проведет жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона 2022/23 годов 25 мая в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Жеребьевка состоит из двух этапов. В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину помещаются два шара, в одном указано «хозяин», во втором указано – «гость».

На первом этапе будет выбран шар из первой корзины. На этом этапе определяется, для представителя какого чемпионата будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе определяется, где этот представитель проведет первую игру - дома или на выезде.