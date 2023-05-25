Бывшая жена Матвея Сафонова сообщила, что он хочет забрать у нее дочь и взыскать алименты

Бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова сообщила, что футболист хочет забрать у нее дочь, а также взыскать с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь… Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго! Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками.

По всей видимости родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия… Всю нашу совместную жизнь, он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими «дамами». После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе», - написала Анастасия в своих социальных сетях.

Заработок Сафонова в «Краснодаре» составляет 150 млн рублей в год.