ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывшая жена Матвея Сафонова сообщила, что он хочет забрать у нее дочь и взыскать алименты

Речь идет о 13 тысячах рублей в месяц.
25 мая 2023 13:32
автор: Александр Кожевников

Бывшая жена голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова сообщила, что футболист хочет забрать у нее дочь, а также взыскать с нее алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь… Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это уже касается не только меня. Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности, которые ему обеспечили его кураторы и сейчас им движет чрезмерно раздутое эго! Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками.

По всей видимости родителям некогда было его воспитывать, а знания о «красивой» жизни прививала ему футбольная Академия… Всю нашу совместную жизнь, он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими «дамами». После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает. Видимо, у них так заведено, а я плохо разбираюсь в футболе», - написала Анастасия в своих социальных сетях.

Заработок Сафонова в «Краснодаре» составляет 150 млн рублей в год.

источник: «Советский спорт»
Бывшая жена Матвея Сафонова сообщила, что он хочет забрать у нее дочь и взыскать алименты
Речь идет о 13 тысячах рублей в месяц.
25.05.2023 13:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
РФС объявил время жеребьевки стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ
Жеребьевка состоится сегодня, 25 мая.
25.05.2023 13:27
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Сочи» подписал контракт с двукратным чемпионом Словении
Ряды клуба пополнит Мартин Крамарич.
25.05.2023 13:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу
«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Венделу
Хавбек хотел покинуть Россию еще в прошлом году.
25.05.2023 12:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Причиндалы Саши произвели большой эффект». Нигматуллин - о дисквалификации Соболева
Форвард получил четырехматчевое отстранение.
25.05.2023 12:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бородюк: перешли на «осень-весна» — 15 лет ничего не можем выиграть. Зачем выдумывать?
Бородюк против реформ в российском футболе.
25.05.2023 12:18
Футбол
автор: Александр Кожевников
РФС открыл продажу билетов на Суперфинал Кубка России и назвал минимальную стоимость
РФС открыл продажу билетов на Суперфинал Кубка России и назвал минимальную стоимость
В решающем матче сыграют «Краснодар» и ЦСКА.
25.05.2023 12:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Задача — победить «Зенит», однозначно». Мелкадзе - о предстоящем матче «Сочи»
Встреча пройдет 27 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
25.05.2023 11:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Олег Яровинский станет новым главой селекционного отдела «Динамо»
Специалист известен по работе в ЦСКА и казанском «Рубине».
25.05.2023 10:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика