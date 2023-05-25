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Стало известно, когда ФИФА вынесет решение по сертификации офсайдных линий для РПЛ

Соглашение с провайдером РФС заключил в феврале.
25 мая 2023 13:49
автор: Александр Поволоцкий

Система определения офсайдных линий РПЛ может получить сертификат ФИФА в блиайшее время.

Напомним, что ее разработкой занималась китайская компания Rigour Tech.

Как сообщает «РБК-Спорт», ФИФА даст свой ответ до конца июня. В китайской компании уверены, что систему к началу нового сезона все проблемы будут решены.

«Небольшой риск отказа сохраняется», — отметил источник.

Добавим, что с начала текущего сезона провайдером системы VAR в РПЛ является компания Slomo. На момент заключения соглашения не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий.

источник: РБК
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