Стало известно, когда ФИФА вынесет решение по сертификации офсайдных линий для РПЛ

Система определения офсайдных линий РПЛ может получить сертификат ФИФА в блиайшее время.

Напомним, что ее разработкой занималась китайская компания Rigour Tech.

Как сообщает «РБК-Спорт», ФИФА даст свой ответ до конца июня. В китайской компании уверены, что систему к началу нового сезона все проблемы будут решены.

«Небольшой риск отказа сохраняется», — отметил источник.

Добавим, что с начала текущего сезона провайдером системы VAR в РПЛ является компания Slomo. На момент заключения соглашения не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий.