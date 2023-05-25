Отец Сафонова предположил, что бывшая супруга его сына хочет «пропиариться»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о заявлениях своей бывшей невестки в социальных сетях.

Напомним, ранее бывшая супруга голкипера сообщила, что Матвей хочет отнять у нее их дочь и требует алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», - приводит слова Сафонова-старшего «Спорт-Экспресс».

Зарплата Матвея Сафонова в «Краснодаре» составляет 150 млн рублей в год.