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Отец Сафонова предположил, что бывшая супруга его сына хочет «пропиариться»

Ранее бывшая жена футболиста сообщила, что у нее хотят отнять дочь.
25 мая 2023 13:52
автор: Александр Кожевников

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о заявлениях своей бывшей невестки в социальных сетях.

Напомним, ранее бывшая супруга голкипера сообщила, что Матвей хочет отнять у нее их дочь и требует алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

«Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом. Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек хочет пропиариться», - приводит слова Сафонова-старшего «Спорт-Экспресс».

Зарплата Матвея Сафонова в «Краснодаре» составляет 150 млн рублей в год.

источник: «Спорт-Экспресс»
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