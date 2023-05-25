Агент Крамарича: контракт с «Сочи» пока не подписан

Футбольный агент Матей Шкегро заявил, что нападающий «Браво» Мартин Крамарич пока не подписывал контракт с «Сочи». При этом агент подтвердил, что у его клиента есть предложение из России.

«Нет, это неправда, пока контракт не подписан. У Мартина есть несколько предложений, но пока пока нет ничего официально. Могу сказать, что у него есть предложение из России.

Через пару дней будет официальное заявление. Не боится ли Мартин ехать в Россию из-за политической ситуации? Нет. Политика не имеет ничего общего со спортом, так что не беспокойтесь», - приводит слова Шкегро «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Крамарич подписал контракт с «Сочи», рассчитанный на три года.

На счету Крамарича два титула чемпиона Словении в составе «Марибора». В нынешнем сезоне чемпионата Словении он записал на свой счет 12 забитых голов и шесть результативных передач в 32 встречах.