Семак подтвердил, что «Зенит» заинтересован в выкупе Мантуана у «Коринтианса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что он и клуб с заинтересованы в сохранении полузащитника Густаво Мантуана.

Напомним, что права на 21-летнего хавбека принадлежат «Коринтиансу».

«Позицию тренерского штаба по Мантуану мы уже обозначили. Сейчас дело заключается в скорости принятия решения — насколько быстро удастся договориться по трансферу Густаво», - приводит «Матч ТВ» слова Семака.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Мантуан сыграл 20 матчей и забил пять голов. Его рыночная трансферная стоимость составляет три миллиона евро.