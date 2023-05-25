Украинского футболиста Мудрика раскритиковали за скандальное видео

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик был раскритикован в социальных сетях после того, как выложил видео с мужчиной, у которого сползли штаны, пока он занимался в спортзале.

Среди тех, кому не понравилось видео оказался популярный фитнес-тренер Джоуи Суолл.

«Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси» в АПЛ! Ты действительно хочешь так представлять свою команду?» - написал Суолл.

Напомним, что Мудрик провел 16 матчей за «синих» и отличился двумя результативными действиями, не забив ни одного гола.